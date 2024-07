Vitória da Conquista inaugura maior escola da rede municipal

Escola recebeu um investimento de R$ 5.702.220,34 - Foto: Divulgação

A Escola Antônia Cavalcanti da Silva foi inaugurada esta semana em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A nova escola, a maior da rede municipal, recebeu um investimento de R$ 5.702.220,34.

A unidade tem capacidade para atender mais de 1.200 alunos em tempo integral, da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA), do bairro Cruzeiro e adjacências.

| Foto: Divulgação

A Escola Antônia Cavalcanti conta com 11 salas de aula, salas de informática, recursos multifuncionais, professores, coordenação e direção, mecanografia, guarita, biblioteca, recepção, cozinha, área de serviço, refeitório, almoxarifado e sanitários.



Além disso, foi construído um pátio coberto destinado tanto a reuniões quanto a eventos e apresentações. Toda a estrutura foi projetada conforme as normas de acessibilidade, garantindo a livre circulação de pessoas com deficiência.

Prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos | Foto: Divulgação

Segundo a prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos, a importância desta obra é distinta de outras intervenções do governo municipal.



“Nestes três anos e três meses de gestão, fizemos muitas entregas nesta cidade”, disse Sheila, mencionando obras como a pavimentação de vias públicas, a construção de novas sedes de unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), a revitalização do Estádio Municipal da Zona Oeste (Murilão) e do Parque da Lagoa das Bateias, entre outras.

“Mas tenham certeza de que o mais importante que um gestor público pode fazer é a entrega de uma escola. Não se transforma uma sociedade se não for pela educação. É realmente um momento de muita emoção para mim”, completou.

Secretário municipal de Educação, Edgard Larry | Foto: Divulgação

O secretário municipal de Educação, Edgard Larry, afirmou que a inauguração foi um momento histórico para a cidade e toda a população conquistense.



A estudante Nicole Santos, de 11 anos, falou sobre a escola onde vai estudar a partir do dia 8 de julho, cursando o 4º ano do Ensino Fundamental.

“Eu estou super animada pra estudar, entendeu? Assim, super feliz. Ai, tá perfeito, eu amei. Tipo, eu tô super alegre e quero estudar bastante. A sensação é muito boa pra ir pra escola nova. É bom também pra aprender coisas novas. O espaço é maior também, e é muito bom. Ficou muito bom”, relatou a estudante.

José Carlos Santos e a filha e estudante Nicole Santos | Foto: Divulgação

A obra foi iniciada em 2023. Neste mesmo ano, a Escola Municipal Otaviano Salgado, a primeira escola da zona rural a oferecer ensino em tempo integral, também foi entregue.



A unidade foi reconstruída com mais de R$ 2,3 milhões, dispondo de seis salas de aula, cada uma com capacidade para abrigar até 40 estudantes. Há ainda laboratório, auditório, cozinha, refeitório, sala de leitura, depósito e espaço para recreação.