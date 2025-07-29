Workshop debate trânsito e educação para professores da rede estadual

Evento do A TARDE Educação e Detran-BA será realizado em Salvador com transmissão ao vivo - Foto: Criação A TARDE Educação

O workshop “Educação que salva vidas: direção defensiva” promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), acontece nesta terça-feira, 29, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), no bairro de São Marcos, em Salvador, das 8 às 17 horas. O evento terá transmissão ao vivo pelo canal A TARDE Play no YouTube.

Voltado a professores do 3º ano do Ensino Médio da rede estadual da Bahia, o encontro tem o objetivo de oferecer repertório, reflexões e estratégias pedagógicas para o trabalho com a temática do trânsito em sala de aula. A proposta busca conectar os conteúdos à realidade dos estudantes que estão prestes a vivenciar, de forma mais ativa, o trânsito urbano.

Programação

O workshop será dividido em três momentos principais:

Abertura oficial: apresentação do planejamento anual da parceria e das ações previstas para o ano letivo;

Bloco teórico: estudos de caso, dados e debates sobre cidadania, juventudes e mobilidade urbana;

Momento prático: articulação entre teoria e prática, com proposições didáticas ligadas aos componentes curriculares, destacando o trânsito como tema transversal.

As atividades serão realizadas pela coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, e pelas pedagogas do A TARDE Educação, Emily Figueiredo e Jéssica Gouveia. O evento também contará com a participação do coordenador executivo de trânsito, Coronel Orlando Rodrigues Pereira Filho.

A realização do workshop “Educação que salva vidas: direção defensiva” conta com o apoio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), por meio da mobilização dos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs), além do suporte do IAT.

Projeto ‘Rota Cidadã’ leva educação para o trânsito às escolas

O workshop integra o projeto ‘Rota Cidadã: educação que move a segurança’, uma iniciativa conjunta do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, e do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). A parceria é voltada a professores e estudantes do 3º ano do Ensino Médio da rede estadual, com foco em promover uma abordagem pedagógica sobre o trânsito no ambiente escolar.

A proposta busca tornar o tema acessível e atrativo para os jovens, estimulando a formação cidadã e a reflexão sobre segurança viária. Entre as ações previstas estão feiras, oficinas, seminários e simulações práticas, desenvolvidas diretamente nas escolas e adaptadas às realidades socioculturais de cada território.