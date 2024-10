A TARDE terá dia especial de cobertura das eleições no domingo

- Foto: Divulgação | TSE

Após o período de sabatinas com os candidatos às prefeituras de Salvador, Camaçari e Feira de Santana, o Grupo A TARDE, em mais uma iniciativa para levar ao eleitor informações verídicas e devidamente apuradas no dia da eleição, traz para seus leitores uma programação especial no domingo, dia 6 com uma cobertura intensa das eleições municipais na Bahia e no Brasil.



Além de toda cobertura do processo eleitoral, nos portais A TARDE e Massa! já nas primeiras horas do dia, A TARDE vai te levar para o coração da apuração e das principais definições que irão ditar os rumos dos municípios pelos próximos quatro anos.

Assim que as urnas fecharem, a partir das 17h, o projeto A TARDE Eleições no Youtube do A TARDE Play, Instagram do Massa! e A TARDE, entra ao vivo com informações dos locais de votação, pesquisas e apuração em tempo real do pleito.

O programa será conduzido pela equipe de Política de A TARDE, diretamente do estúdio Sérgio Simões, na sede do Grupo, com entradas ao vivo de repórteres espalhados por toda a cidade e direto da redação, trazendo notícias quentes e os principais bastidores do dia mais importante da política municipal. Outra novidade é o acompanhamento "in loco" da eleição de São Paulo e dos principais centros do país, com correspondente direto da capital paulista.

A TARDE FM também fará boletins sobre a votação durante toda a programação de domingo, 6, além de ampla cobertura no programa Isso é Bahia na segunda-feira, sob o comando do jornalista Jefferson Beltrão.



O Grupo A TARDE também investiu na ampliação da divulgação de informações sobre os candidatos, com box com a ficha dos candidatos a vereador e prefeito, além do acompanhamento da apuração em tempo real no site.

Para o coordenador de política do Grupo A TARDE, Fernando Valverde, iniciativas como essas visam fortalecer a democracia, oferecendo ao eleitor subsídios para uma escolha mais consciente e embasada, podendo ter informações coerentes sobre as disputas e o acompanhamento em tempo real da apuração.

"Ao ampliar a cobertura das eleições municipais, com a transmissão da apuração das eleições municipais, A TARDE reafirma seu compromisso com o jornalismo de qualidade e com a informação precisa, além de reiterar seu papel como formador de opinião e com a democracia, oferecendo ao cidadão informações precisas e relevantes para o exercício pleno de sua cidadania", disse.

Outras iniciativas como as diversas sabatinas promovidas dentro do A TARDE Eleições, renderam um amplo conteúdo de cobertura do processo eleitoral de algumas das principais cidades da Bahia.

As entrevistas com os candidatos de Salvador, Feira de Santana e Camaçari, realizadas pelos Portais A TARDE e Massa! junto com o A TARDE Play nos estúdios do Grupo, foram um sucesso de visualizações, rendendo cortes para as redes sociais, notícias e reportagens a partir das falas dos entrevistados.

Também como parte do planejamento estratégico do grupo, o programa Isso é Bahia, capitaneado pelos jornalistas da rádio A TARDE FM, Jefferson Beltrão e Ernesto Marques, trouxe entrevistas com os cinco principais candidatos na disputa pela Prefeitura de Salvador.

Rumo ao topo

O Portal A TARDE é o veículo digital que mais cresce em usuários na Bahia. Em número de usuários, o Portal está à frente de veículos como Correio 24h, Bahia Notícias e iBahia.

Em franco crescimento, o Portal A TARDE tem conquistado cada vez mais audiência e ampliado seu espaço entre veículos digitais na Bahia. De acordo com dados do Comscore, plataforma de medição de audiência, o Portal pulou de quinto para segundo lugar em número de usuários nos últimos doze meses.

Em agosto, o veículo apresentou o maior percentual de crescimento entre seus principais concorrentes, consolidando a vice-liderança no segmento.

Somente no último mês de agosto foram mais de dois milhões de usuários acessando o Portal A Tarde, segundo dados do Comscore. É quase o dobro de usuários dos sites Correio 24h e iBahia, que registraram respectivamente 1.185 e 1.085 milhões de usuários. No mesmo período, o Bahia Notícias registrou 1.576 milhão de usuários.

O crescimento do Portal A TARDE também é referendado pelo Google Analytics, outra plataforma de medição de audiência. De agosto para setembro de 2024, o site dobrou o número de usuários, 118%, e aumentou em 81% o número de pageviews. Ainda segundo o Google Analytics, na comparação janeiro a setembro 2023 x 2024, o Portal A TARDE já registrou crescimento de mais de 40% em pageviews e 136% em usuários.