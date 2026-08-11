ACM Neto define início de campanha oficial pelo Governo da Bahia

O candidato ao Governo do Estado pelo campo oposicionista, ACM Neto (União), definiu onde será sua primeira agenda oficial de campanha no dia 16 de agosto, data de início da permissão de propaganda eleitoral. Conforme divulgado nesta segunda-feira, 10, o primeiro ato de campanha de Neto será um comício na cidade de Correntina, no oeste baiano, às 16h.

O evento deve reunir lideranças da oposição além dos membros da chapa majoritária, como o postulante a vice, Zé Cocá (PP), e os candidatos ao Senado, Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL). O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), e outros gestores municipais da base de Neto também devem marcar presença na agenda.

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Em 2022, quando também disputou o Governo do Estado contra Jerônimo Rodrigues (PT), o primeiro ato de campanha de ACM Neto foi uma caminhada no município de Carinhanha, também localizado no oeste.

Sabatinas

A partir do dia 18 de agosto, o Grupo A TARDE irá sabatinar os principais candidatos ao Governo do Estado. As entrevistas serão conduzidas pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política do Portal A TARDE, e Juliana Nobre, Head de Jornal Massa!, além de contar com a presença de um jornalista convidado de outro veículo da imprensa baiana em cada edição, para fortalecer a pluralidade do debate.

As sabatinas com os candidatos ao Governo vão ser realizadas na segunda semana do projeto, sempre às 10h da manhã, diretamente do estúdio Sérgio Simões Filho. Os encontros ocorrem nas seguintes datas:

18/8 (terça-feira): Jerônimo Rodrigues

19/8 (quarta-feira): Ronaldo Mansur

20/8 (quinta-feira): ACM Neto

Nesta segunda-feira, 10, o Grupo A TARDE iniciou as sabatinas com os candidatos ao Senado Federal, marcando o ponto de partida do projeto de entrevistas. A programação com os postulantes à Casa Alta será sempre às 10h e está agendada da seguinte forma: