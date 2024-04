"Acredito muito no potencial dela", diz ministro sobre Adélia Pinheiro | A TARDE

Sem um cenário definido em Ilhéus, o ministro da Casa Civil, Rui Costa aproveitou para fazer um aceno à pré-candidata, Adélia Pinheiro, que concorre à cadeira do Executivo pelo PT.

“Pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, [o nome dela] está crescendo rapidamente. [...]. Eu acredito muito no potencial dela”, afirmou o ex-governador da Bahia, em entrevista à rádio Interativa FM, nesta quinta-feira, 18.

Veja:

Adélia acumula uma extensa bagagem política e já ocupou três cargos no primeiro escalão do governo baiano, sendo iniciada ainda na gestão de Rui. A ex-secretária da Educação já passou pelas pastas da Saúde e Ciência e Tecnologia. Ela também já ocupou a cadeira da reitoria da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) por dois mandatos.



No coração do cacau, contudo, os pré-candidatos não terão vida fácil. Isso porque, a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) continua dividida e aglutina outros nomes, além de Pinheiro, são eles: o vice-prefeito do município, Bebeto Galvão (PSB) e o ex-secretário municipal de Gestão, Bento Lima (PSD), ligado ao prefeito Marão, do mesmo partido.