Adélia Pinheiro promete retorno do Carnaval e São João em Ilhéus

Adélia reúne militância em plenário sobre cultura e educação - Foto: Divulgação

A candidata do PT à prefeitura de Ilhéus, Adélia Pinheiro, prometeu, nesta segunda-feira, 23, retomar com as festas de Carnaval e São João do município, durante sua participação na plenária voltada para as áreas de Educação e Cultura. O evento, que aconteceu no espaço Boca du Mar, contou com os secretários estaduais das respectivas pastas, Rowenna Brito e Bruno Monteiro.

Sobre o carnaval, Adélia afirmou que a ideia é ter uma festa grandiosa, com grandes atrações, grupos locais já consolidados e resgate de expressões culturais da cidade, como os blocos afro. Já a festa junina deverá ser alongada até dia 28 de junho, aniversário do município.

“Tanto o Carnaval como o São João vão ser retomados a partir do ano que vem. Eu falei São João ‘alongado’, porque o São João de Ilhéus sempre comunicou com o Dia 28 de Junho, que é São Pedro e é também o aniversário da cidade", explicou Adélia, que continuou.

“O Carnaval e o São João vão fomentar o turismo, porque serão inseridos no planejamento do calendário anual cultural da cidade”, destacou a candidata do PT.