Adélia Pinheiro ganha novo apoio partidário para disputar Ilhéus

Adélia Pinheiro soma dez partido em prol do seu apoio - Foto: Reprodução | Redes Sociais | @adeliampinheiro

A candidata a prefeita de Ilhéus, Adélia Pinheiro (PT), conquistou mais um apoio ao seu nome na corrida eleitoral, que será decidida no dia 6 de outubro. Desta vez, a sigla que firmou apoio a petista foi o Podemos, que se junta outras nove siglas que formam a coligação “Mudança para a vida melhorar”.

O partido anunciou a decisão nesta segunda-feira, 23, que justificou a medida como a necessidade de fortalecer suas bases políticas, alinhando-se às forças ligadas ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“Estamos cientes da importância de nos alinharmos com lideranças comprometidas com o progresso de Ilhéus e com o projeto de desenvolvimento defendido pelo governador Jerônimo Rodrigues. A candidatura de Adélia Pinheiro representa uma oportunidade de avançarmos em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura”, afirmou o presidente municipal da sigla, Dalmê Ramos.

De acordo com a direção municipal, o apoio a Adélia Pinheiroreflete um movimento estratégico para consolidar o partido no cenário local, colaborando com projetos que visam o desenvolvimento de Ilhéus e a continuidade de políticas públicas defendidas pelo governo estadual.