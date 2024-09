08/09/2024 às 17:48 - há XX semanas | Autor: Da Redação BAHIA Adélia reafirma compromisso de ampliar horários de ônibus na zona rural de Ilhéus Caravana da Mudança deste domingo, 8, começou por Sambaituba

A candidata é do time do presidente Lula e do governador Jerônimo - Foto: Divulgação

Liderada pela candidata a prefeita Adélia Pinheiro (PT), a Caravana da Mudança deste domingo, 8, começou por Sambaituba, na Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira do distrito. Após assistir à missa do Padre Thiago ao lado do vice Augustão, Adélia seguiu caminho, passando por Urucutuca, Vila Olímpio e Ribeira das Pedras, onde o deputado federal Jorge Solla se juntou à Caravana da Mudança. Leia mais: >> Carlos Muniz oficializa lançamento da sua campanha à reeleição >> Justiça concede resposta a Bruno Reis sobre propaganda de Geraldo Jr. >> Sustentabilidade e meio ambiente: Confira as propostas dos candidatos para Salvador Nas comunidades, Adélia falou aos moradores dos pilares do seu Plano de Governo para a zona rural, a exemplo da pavimentação dos acessos à sedes dos distritos e da ampliação das linhas de ônibus. De volta à cidade, Adélia marcou presença em evento organizado pelo candidato a vereador Adilson José (PT). Depois, participou da Festa da Natividade, na Avenida Soares Lopes, e encerrou o domingo de campanha no culto da Igreja Assembleia de Deus, na Avenida Canavieiras.

