Carlos Muniz oficializa lançamento da sua campanha à reeleição

Ato também foi prestigiado pelo prefeito Bruno Reis e pela vice-prefeita Ana Paula Matos - Foto: Divulgação

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), realizou, neste domingo,8, o lançamento oficial da sua campanha para as eleições proporcionais do dia 6 de outubro. O evento ocorreu à tarde, na Associação Casa D´Itália, no Centro de Salvador. Diversos políticos, lideranças comunitárias, representantes da imprensa e moradores de inúmeros bairros compareceram ao local. O ato também foi prestigiado pelo prefeito Bruno Reis (UB) e pela vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT).



Leia mais

>> Sustentabilidade e meio ambiente: Confira as propostas dos candidatos para Salvador

Tendo como slogan de campanha “Pelo povo, Para o Povo”, Carlos Muniz agradeceu o carinho e apoio das lideranças de diversos bairros de Salvador e moradores de inúmeras localidades.

"Hoje, em pleno domingo, vieram prestigiar o lançamento oficial da minha campanha. Fiquei muito emocionado e honrado. Continuarei trabalhando por serviços públicos de qualidade. Com ou sem campanha, estamos sempre nas comunidades ouvindo as necessidades da população e encaminhando as suas demandas para a realização de benefícios”, disse o vereador.

“Lutamos para tornar realidade as reivindicações dos moradores de Salvador e Bruno Reis sempre trabalha pela solução das questões da cidade. Estamos trabalhando pela sua reeleição a prefeito ainda no primeiro turno”, frisou Muniz.



Leia mais

>> Prefeitura contrata empresa responsável pela requalificação do Teatro Vila Velha

Em seu discurso, Bruno Reis disse que “Carlos Muniz é o melhor presidente que a Câmara de Salvador já teve. O Legislativo Municipal produz bastante na sua gestão e ele devolveu ao erário público municipal dezesseis milhões do duodécimo, algo inédito na história dessa cidade. Por essas e diversas razões, está aumentando muito o apoio a Carlos Muniz”, disse Bruno Reis.

Luiz Eduardo Magalhães Guinle também marcou presença no evento.