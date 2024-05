Ano eleitoral muda rotina da CMS e sessões sofrerão mudanças; entenda | A TARDE

Se em 2023 a Câmara Municipal de Salvador (CMS) teve 90 sessões ordinárias, este ano tem cumprido o previsto de redução no fluxo de encontros dos vereadores no plenário da Casa. Isso porque 2024 é ano de eleições municipais e a maioria dos vereadores têm cumprido agendas nos bairros onde atuam e deixado as sessões esvaziadas.

Em 2023, primeiro ano da gestão do presidente Carlos Muniz (PSDB), era de praxe ter sessões às segundas, terças e quartas-feiras, esta última dedicada às votações de projetos. No entanto, por conta da incompatibilidade de agendas, a CMS decidiu mudar a rotina da Casa.

A partir deste mês, as sessões serão apenas às segundas e terças. Apuração do Portal A TARDE revela que a diminuição no número de sessões é um consenso entre os vereadores e a Mesa Diretora, que atendeu o pedido dos edis.

Em caso de envio de projetos do Executivo, que costumeiramente eram apreciados às quarta-feiras, as votações podem ser antecipadas para a terça.

