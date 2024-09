Apenas 4% das cidades baianas não têm candidaturas de esquerda

Dados são do levantamento feito pelo portal Uol junto aos dados do TSE - Foto: Olga Leira | Ag. A TARDE

Em apenas 17 das 417 cidades baianas partidos de esquerda não lançaram candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições deste ano, o que representa 4% dos municípios do estado.

Os dados são do levantamento feito pelo portal Uol junto aos dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A pesquisa considera como esquerda os partidos PT, PDT, PSB, Rede, PSOL, PCdoB, PSTU, UP, PCB e PV.

Ainda de acordo com o estudo, a esquerda se absteve de concorrer em 15% dos municípios do país. O levantamento abrange 5.569 cidades e não inclui o Distrito Federal.

O estado onde os partidos de esquerda menos aparecem nas urnas é o Rio Grande do Norte, sem candidatos em 38,9% das cidades. O percentual é reflexo de não haver candidatos na disputa em 65 municípios. A situação é curiosa porque nesse estado Lula (PT) derrotou Jair Bolsonaro (PL) com 65,1% dos votos no segundo turno da corrida presidencial.

O levantamento aponta para a máxima repetida por caciques partidários de que a questão local impera sobre a política nacional nas eleições municipais. A maior vitória de Lula na última disputa presidencial ocorreu no Piauí, onde recebeu 76,86% dos votos. Neste ano, a esquerda deixou de disputar cargos em 15 municípios do estado (6,7%).

Há somente três estados em que a esquerda possui candidatos em todas as cidades: Amapá, Espírito Santo e Roraima. A análise deste cenário reforça a política local se distinguindo do que ocorre em Brasília. Lula perdeu para Bolsonaro nestes locais.

A direita tem mais capilaridade e dificuldades explícitas em uma única região. No campo da direita, PL, PP, Republicanos, Novo, PRTB e União Brasil não têm candidatos em 298 cidades, a maioria no Nordeste, onde não lançaram postulantes em 227 municípios. Piauí tem o pior índice da direita, com 36% das cidades sem candidatos desse campo.