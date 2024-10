Aquino comemora reeleição de Bruno Reis: "Boa escolha pra Salvador"

Aquino afirmou que a reeleição de Bruno Reis reflete a boa escolha dos soteropolitanos. - Foto: Portal MASSA!/Vinicius Viana

O cantor Thiago Aquino se apresentou na festa de comemoração pela reeleição de Bruno Reis (União Brasil) como prefeito de Salvador, com 78,67% dos votos, nas Eleições 2024. O evento aconteceu na noite de domingo, 6, na Praça João Martins, no bairro de Paripe.



Em uma entrevista exclusiva à coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, Aquino afirmou que a reeleição de Bruno Reis reflete a boa escolha dos soteropolitanos.

"Salvador não esperava outra (eleição). O Bruno Reis está de parabéns. A galera que votou sabe o que está fazendo, sabe que realmente é uma boa escolha para Salvador. São quatro anos pela frente, que com certeza trarão muito trabalho".

Além de Thiago Aquino, a festa da vitória foi encerrada com a apresentação de Márcio Victor, vocalista da banda Psirico. O evento contou com a presença de Bruno Reis, da primeira-dama Rebeca Cardoso, do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, além de outras autoridades políticas de Salvador.