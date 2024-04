AtlasIntel/A TARDE: Transferência de votos deve ter peso reduzido | A TARDE

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE também perguntou aos eleitores o que eles acham de outros governantes e os resultados mostraram que a transferência de votos terá um peso reduzido nas eleições municipais, onde o cenário local será mais decisivo.

O presidente Lula (PT) é aprovado por 59% dos eleitores pesquisados. O governador Jerônimo Rodrigues (PT), tem 46% de aprovação e o prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (União Brasil), 31%. No caso de Elinaldo, a desaprovação de 56% casa com os 44% de intenções de voto de Flávio Matos.

Mas, a avaliação de Lula fica quase 10 pontos acima do percentual de votos declarados para Caetano. Quando se trata da imagem dos líderes políticos, a discrepância é ainda maior. Rui Costa (PT), ex-governador e ministro da Casa Civil, aparece com 62%, à frente de Lula, com 60%. Caetano, com 50%, também supera o governador Jerônimo Rodrigues.

“Lula e Rui Costa aparecem muito acima de Caetano, e no contexto de Camaçari, hoje, o que predomina é o cenário local”, pontua Andrei Roman. Flávio Matos tem uma imagem positiva para 35% dos eleitores, mas 25% não souberam opinar, o que deixa espaço para crescimento ao longo da disputa eleitoral.

Nesse contexto, é importante lembrar que, em Camaçari, Acm Neto (União Brasil) venceu as eleições de 2022 para o governo estadual com 57,41% dos votos, contra 42,59% de Jerônimo Rodrigues no 2º turno. Para presidente, Lula teve 67,21% dos votos. Segundo a pesquisa, no atual cenário, nem Caetano e nem Flávio conseguiriam repetir o desempenho dos seus correligionários.

Algumas evidências do caráter peculiar da eleição municipal podem ser extraídos a partir dos cruzamentos obtidos pela pesquisa. Entre os que votaram em Lula em 2022, 78,4% votariam em Caetano, mas 20,5% declararam voto em Flávio Matos. O candidato de oposição tem 85,6% da preferência dos eleitores que votaram em Bolsonaro. Destes, apenas 3,5% votariam em Caetano.

Quando se cruzam os votos para governador, 20,9% dos que declararam ter votado em ACM Neto votariam em Caetano e 73,7% em Flávio. Entre os eleitores de João Roma, Caetano tem 18,7% de intenções de voto e Flávio Matos, 60,3%. Já entre os que votaram em Jerônimo, a adesão é maciça a Caetano, 97,1%, com apenas 2,7% declarando voto em Flávio Matos, que tem como desafio ampliar sua participação no eleitorado de Neto e Roma.

Na prática, como ACM Neto e João Roma possuem certa ascensão sobre seus eleitores, umas das estratégias que poderá impactar fortemente no próximo pleito será ambos os líderes convencerem os 20,9% e 18,7%, respectivamente, a migrarem de Caetano para Flávio Matos. Essa estratégia, em tese, não seria tão eficaz caso Jerônimo decidisse entrar de cabeça na disputa local, visto que apenas 2,7% de seus eleitores estariam dispostos a votar no concorrente de Caetano.