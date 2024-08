Bolsonaro é atacado por abelhas durante comício no RN; assista

Ex-presidente deixou trio elétrico em que discursava - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisou encerrar mais cedo seu discurso durante agenda no município de Macaíba, Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira, 16, após ser atacado por um enxame de abelhas em cima de um trio elétrico.

O vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Bolsonaro interrompe sua fala para descer do equipamento, enquanto as abelhas se aproximam. Em tom de brincadeira, o locutor da agenda disse que o ex-chefe do Planalto atraiu os insetos por ser "doce". “O homem é tão doce que até abelha apareceu por aqui”, disse no microfone.

Bolsonaro cumpriu agenda em diversos municípios do estado. A próxima parada do ex-presidente será Fortaleza (CE), neste sábado, 17.

