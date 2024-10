Cachoeira: Eliana Gonzaga é reeleita prefeita com 40,81% dos votos

Eliana irá para o seu segundo mandato - Foto: Shirley Stolze | AG. A TARDE

Eliana Gonzaga (PT) foi reeleita prefeita de Cachoeira com 40,81% dos votos válidos, o que representa 8.359 votos, neste domingo, 6. Cristina Soares (PSB) será a vice-prefeita nos próximos quatro anos.

As eleições no município foram apertadas, com Tato (PSD) obtendo 35,4% dos votos, enquanto Edson da Silva (PP) recebeu 23,79%.

Quem é Eliana?

Eliana Gonzaga tem 56 anos e é natural de Cachoeira e foi eleita pela primeira vez em 2020, ainda como representante do Republicanos, com 55,94% dos votos válidos. Naquela eleição, ela também derrotou Tato, que, na época, era o prefeito do município.