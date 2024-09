Caetano recebe nova doação do PT para campanha em Camaçari; veja valor

Caetano recebeu sua segunda doação do PT - Foto: Divulgação

O candidato à prefeitura de Camaçari, Luiz Caetano (PT), recebeu uma nova doação da direção nacional do seu partido. Dessa vez, a legenda destinou R$1,3 milhão para o ex-secretário de Relações Institucionais da Bahia.

O valor foi depositado na última sexta-feira, dia 13, um dia depois da primeira doação do partido ao petista, que foi no valor de R$ 701 mil. Os dados estão disponíveis no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (Divulgacand) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao todo Caetano já recebeu R$ 2,2 milhões para sua campanha.

Até o momento, o ex-prefeito do município da Região Metropolitana de Salvador registrou despesas de R$ 543 mil. O limite de gastos no primeiro turno em Camaçari é de R$ 6 milhões e no segundo de R$ 2,4 milhões.