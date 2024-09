Candidata à prefeitura de Salvador leva cuspida e aponta racismo

Candidata denunciou ataque sofrido durante panfletagem - Foto: Reprodução

A candidata à prefeitura de Salvador, Eslane Paixão (UP), emitiu uma nota à imprensa denunciando ter sofrido um ataque na noite de sexta-feira, 13, durante uma panfletagem noturna com apoiadores no bairro do Rio Vermelho.

De acordo com o comunicado, um homem branco não identificado se aproximou da candidata e dos apoiadores que faziam campanha fingindo ser simpatizante da candidatura, quando cuspiu na candidata e nos materiais de campanha da Unidade Popular.

Expressando seu sentimento de revolta, a candidata gravou um vídeo para as redes sociais. “Isso é só um exemplo do que os fascistas são capazes de fazer. Estou com muito ódio, mas também com muito sangue no olho para continuar na luta. Esse ataque não vai ser capaz de calar a nossa voz, pelo contrário, nos dá mais força pra ir mais longe denunciando o fascismo que ainda cresce na sociedade”, declarou a candidata.

Em nota, a Unidade Popular condenou o ocorrido. “Este é um ato que reflete uma tentativa de minar a participação de pessoas como Eslane Paixão na disputa do poder político da sociedade. Pessoas negras, trabalhadoras, mulheres, moradoras da periferia não ocupam os espaços de decisão sobre suas próprias vidas, porque hoje as cidades são comandadas por aqueles que representam os interesses dos ricos, a minoria da sociedade. O ataque racista sofrido por Eslane Paixão vai além de um ataque pessoal. E, por isso, chamamos toda sociedade para confrontar a estrutura de poder capitalista que permite a perpetuação do racismo”, afirmou o partido.



Eslane Paixão é militante pela reforma urbana do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB). Já foi candidata à vereadora (2020) e deputada federal (2022), ambas as vezes pela UP. É presidente estadual da legenda desde a fundação do partido no final de 2019, integrando também o Diretório Nacional da UP.