Candidato, irmão de ministro do STF reforça aliança com Bolsonaro

Chico Mendes e o ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução | Instagram

Irmão de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Chico Mendes (União Brasil) voltou a usar a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para impulsionar sua campanha para a prefeitura de Diamantino (MT) nas redes sociais, nesta quinta-feira, 3.

Leia mais

>> Apoiador de Bolsonaro, Gusttavo Lima elogia governo após ser indiciado

>> A dias da eleição, Bolsonaro faz live e ataca Lula: “Não vai às ruas"

>> Pré-diabético, Bolsonaro fala sobre casamento: "Tenho que me separar"

Em um post, Chico lembrou o dia que o ex-chefe do Planalto esteve no município,e disse que a presença dele "foi verdadeiramente grandiosa" e encheu sua candidatura de ânimo. Gilmar, irmão do candidato, fez críticas ao líder do PL recentemente, e afirmou que reversão da inelegibilidade dele é "muito difícil".

"Hoje é dia de #TBT, momento de relembrar esse dia histórico que ficou gravado na lembrança e no coração de todos nós, dia em que o nosso Capitão Jair Messias Bolsonaro visitou Diamantino!", escreveu Chico, que continuou.

"Foi incrível percorrer, em parceria com o Bolsonaro, tantos lugares em nossa cidade recebendo o carinho da comunidade. Sua presença foi verdadeiramente grandiosa e nos enche de ânimo para seguir em frente", completou o candidato.