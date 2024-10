A dias da eleição, Bolsonaro faz live e ataca Lula: “Não vai às ruas"

Bolsonaro só citou os candidatos aliados no fim da live - Foto: Reprodução

A quatro dias para as eleições municipais, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) abriu uma live na noite desta quarta-feira, 2, para criticar os candidatos da esquerda que estão concorrendo ao pleito e ao presidente Lula (PT).

“Lula faz uma live aí. Vê se bate 5 mil (pessoas acompanhando simultaneamente). Para a rua você (Lula) não vai, nem para beber uma 51 (cachaça). Você vai receber uma chuva de ovos se for para uma carreata. Só os presídios comemoraram a vitória dele”, disse o ex-mandatário.

Leia mais

>> Pré-diabético, Bolsonaro fala sobre casamento: "Tenho que me separar"

>> Bolsonarista e petista lideram doações de campanha à reeleição na CMS

>> Apoiador de Bolsonaro, Gusttavo Lima elogia governo após ser indiciado

Quem esperou que o cabo eleitoral do PL turbinasse o pedido de votos aos seus aliados no início da live, não aconteceu. O ex-mandatário falou rapidamente sobre o assunto no últimos minutos da live.

Bolsonaro ainda citou o cancelamento da live do candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), por causa da ausência do presidente Lula (PT). O petista comunicou que não iria participar do ato devido ao problema técnico no avião, durante o seu retorno do México para o Brasil.

Ao falar sobre o assunto, o liberal aproveitou para endossar o nome do prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), quem apoia.

“Mello Araujo é meu vice. O Nunes aceitou um vice da Rota. Caso ele seja reeleito, o Mello Araújo vai ajudar São Paulo. Não vai ficar só no gabinete. Temos que votar contra o candidato do Lula. Imagina o Lula com o orçamento da União e o da cidade de São Paulo. O PT não quer fazer uma boa gestão, o partido quer ficar no poder”, declarou.