Lula cancela live com Boulos após viagem conturbada

O presidente Lula (PT) cancelou a participação na live do candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), nesta quarta-feira, 2, após problema elétrico apresentado no avião presidencial enquanto tentava retornar ao Brasil.

A aeronave ficou voando em círculos durante 5 horas, na Cidade do México, para gastar combustível e conseguir aterrissar com segurança no aeroporto do país. Com isso, o petista só conseguiu desembarcar em solo brasileiro nesta manhã.

Na cúpula de Boulos, os psolistas se queixam sobre a ausência do mandatário na campanha. Isso porque, das cinco agendas de Boulos na metrópole com a participação de Lula, ele compareceu apenas em duas.

Há expectativa para que o presidente compareça em uma caminhada no sábado, 5, véspera das eleições.