Campanha de Boulos se irrita com posição adotada por Lula; entenda

Boulos tem o apoio do presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Membros da campanha do deputado federal Guilherme Boulos (Psol), candidato à prefeitura de São Paulo, estão insatisfeitos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o líder do Palácio do Planalto cancelar a participação em uma agenda prevista para este sábado, 28.

A informação é site IstoÉ. A publicação aponta que a equipe de Boulos esperava uma maior participação do presidente na reta final da eleição, a fim de garantir um crescimento do candidato nas regiões periféricas, prioridade da campanha nos próximos dias.

Apesar da insatisfação dos consultados pelo site, Boulos negou, nesta quarta, 25, qualquer frustração com o tempo dedicado por Lula à sua candidatura.

“Presidente Lula está conosco na campanha, vai continuar. Foi a única campanha que ele veio em todo o processo eleitoral. Já fez dois comícios conosco, ainda vai fazer mais no primeiro turno e no segundo turno”, afirmou Boulos, durante conversa com a imprensa.

Lula se comprometeu em participar do último ato de campanha de Boulos, previsto para acontecer no dia 5 de outubro, véspera do primeiro turno da eleição, com lugar e horário indefinidos.