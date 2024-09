Lula deve priorizar capitais no final da campanha; Salvador está fora

Lula não deve vir a Salvador durante campanha eleitoral - Foto: © Ricardo Stuckert / PR

É cada vez mais improvável que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venha a Salvador para prestar seu apoio à candidatura de Geraldo Júnior (MDB). De acordo com o jornal O Globo, a capital baiana não está na lista de preferências do petista. Fabya Reis, vice na chapa do emedebista, é filiada ao PT.

Segundo a publicação, Lula deverá intensificar sua participação em palanques apenas na reta final da disputa. Em outubro, o PT tentará conquistar o comando de ao menos uma capital, já que no pleito municipal de 2020 o partido passou em branco. Lula teria manifestado a aliados o desejo de participar de comícios em Natal (RN), Goiânia (GO), Fortaleza (CE) e Teresina (PI), onde a sigla tem mais esperança para reverter o quadro.

O petista também deve privilegiar São Paulo, única capital onde Lula subiu em palanque desde início da campanha, para apoiar Guilherme Boulos, do PSOL.

Lula tratou sobre o tema no último domingo em conversa no Palácio da Alvorada com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e auxiliares próximos. O presidente expressou vontade de subir em palanques com cenários mais definidos e fazendo apostas que são consideradas mais certeiras, em candidatos considerados estratégicos para o PT e com chance de ir ao segundo turno.

A nova previsão é de que Lula amplie seu protagonismo nessas cidades na última semana de campanha. Na semana anterior, o presidente estará em Nova York, onde participará da Assembleia-Geral da ONU. Outra viagem internacional do presidente que irá disputar agenda de Lula com a reta final da campanha é a posse da nova presidente do México, Claudia Sheinbaum, marcada para 1º de outubro. Lula já manifestou desejo de ir à cerimônia.