CMS: Bruno pode apoiar reeleição de Muniz à presidência, se reeleito

O prefeito e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), diz acreditar na recondução do vereador Carlos Muniz (PSDB) à Câmara Municipal de Salvador (CMS). Em coletiva de imprensa, Reis ainda sinalizou um possível apoio ao parlamentar, caso ambos sejam reeleitos em outubro, para concorrer à presidência do Legislativo.

“Por todo o trabalho que ele (Muniz) realizou, por ter hoje a unanimidade praticamente da Casa. É óbvio que a gente ainda vai enfrentar as eleições, mas não tenho dúvidas que, sendo vitorioso, com certeza ele será, terá pavimentado a sua eleição por um direito justo e merecido, que ele conquistou com muito trabalho”, disse o prefeito, neste domingo, 8, durante um evento de campanha do tucano.

Em discurso, Bruno também elogiou a atuação de Muniz à frente do Legislativo, a qual classificou como "melhor presidente que a Câmara de Salvador já teve" e citou a devolução de quase R$ 16 milhões referente a parte do duodécimo, repasse que as prefeituras fazem aos legislativos municipais.

"O Legislativo Municipal produz bastante na sua gestão e ele devolveu ao erário público municipal dezesseis milhões do duodécimo, algo inédito na história dessa cidade. Por essas e diversas razões, está aumentando muito o apoio a Carlos Muniz”, afirmou.