Avião de Lula apresenta problema técnico e voa em círculos no México

O avião dopresidente Lula (PT) sofreu um problema técnico na tarde desta terça-feira, 1º, na saída do aeroporto internacional General Felipe Ángeles, da Cidade do México, rumo ao Brasil.

Sem conseguir decolar, a aeronave do petista ficou dando voltas no espaço aéreo, desde às 14h19, e assim permaneceu por mais de uma hora para gastar combustível e, poder pousar em segurança.

Por cautela, o presidente trocou de avião e embarcará no de apoio ainda nesta terça, de acordo com informações da coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que a aeronave presidencial apresentou “um problema técnico” após a decolagem e que os pilotos aguardam o “consumo de combustível necessário” para retornar ao aeroporto.

O presidente Lula (PT) está no México desde domingo, 29, para participar da posse da nova presidente do país, Claudia Sheinbaum, que aconteceu hoje.