Lula critica ONU por atuação em conflito com Israel no Oriente Médio

Presidente volta a falar sobre conflito no Oriente Médio - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta terça-feira, 1, a atuação do Conselho da Organização das Nações Unidas (ONU) na mediação do conflito que envolve Israel e os demais países do Oriente Médio.

Lula, que cumpre agenda no México, afirmou que é "inexplicável" a falta de autoridade do Conselho para fazer com que o país sente em uma mesa para debater, ao invés de "só saber matar".

"É inexplicável que o Conselho da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente numa mesa para conversar ao invés de só saber matar", disparou Lula.

A fala do presidente acontece no mesmo dia em que o Irã resolveu atacar Israel, como resposta pela morte de Hassan Nasrallah, líder do grupo extremista Hezbollah, que aconteceu na sexta, 27. Cerca de 120 mísseis foram lançados.