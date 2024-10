Irã lança mísseis contra Israel; assista

Tel Aviv foi alvo do ataque - Foto: Jack Guez | AFP

O Irã lançou cerca de 120 mísseis contra Israel, no início da noite desta terça-feira, 1. A informação foi confirmada pelas Forças Armadas israelenses e pelo país autor dos disparos.

O ataque é mais um episódio do conflito entre Israel e o Hezbollah, que vem crescendo nos últimas dias. No último final de semana, os israelenses confirmaram a morte de uma importante liderança do grupo. A maior parte dos mísseis atingiu a capital Tel Aviv, por volta das 18h30, horário local. Mais cedo, a Casa Branco informou que Irã se preparava para uma ofensiva.

Segundo o governo israelense, moradores da cidade se refugiaram em bunkers. Já a Guarda Revolucionária iraniana alega que, caso o país revide, novos ataques serão realizados, segundo a AFP.

"Se o regime sionista reagir às operações iranianas, enfrentará ataques devastadores", declarou a Guarda Revolucionária, o Exército de elite do Irã, em um comunicado divulgado pela agência de notícias Fars.