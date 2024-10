Lula sobe o tom contra Israel após ataques ao Líbano: "Chacina"

Presidente Lula critica conflito no Oriente Médio - Foto: Ricardo Stcukert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condenou, nesta segunda-feira, 30, a postura de Israel no conflito que acontece no Oriente Médio. O petista, que cumpre agenda no México, reforçou a necessidade de manter relações diplomáticas civilizadas.

Leia mais

>> "Economia não tem mágica", dispara Lula em agenda no México

>> Lula mostra preocupação com uso do Bolsa Família em casas de apostas

>> Lula diz que democracia vive 'momento mais crítico' desde a 2ª Guerra

No último final de semana, Israel efetuou novos ataques ao Líbano, e anunciou a morte do líder do grupo Hezbollah, Hassan Nasrallah. Apesar das críticas, Lula não citou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

“É por isso que sou contra e condeno o que Israel está fazendo no Líbano agora, atacando e matando pessoas inocentes. Porque só aparecem nos jornais os líderes que eles querem matar, mas as pessoas inocentes que morrem não aparecem”, disse o presidente da República, que completou.

“É por isso que sou contra a chacina na Faixa de Gaza“, afirmou o chefe de Estado.