"Economia não tem mágica", dispara Lula em agenda no México

Presidente Lula fala sobre economia - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira, 30, que não existe uma "mágica" para fazer com que a economia de um país se estabilize. A declaração ocorreu durante agenda no México.

Leia mais

>> Lula diz que democracia vive 'momento mais crítico' desde a 2ª Guerra

>> Lula mostra preocupação com uso do Bolsa Família em casas de apostas

>> Campanha de Boulos se irrita com posição adotada por Lula; entenda

Lula, que participa de um encontro com empresários no país, comparou a economia com o ato de dirigir um carro, não sendo possível, nas suas palavras, executar um "cavalo de pau". A fala de Lula afasta as especulações de que o governo poderia não cumprir as metas fiscais previstas para 2024.

"Eu sempre compreendi que em economia não tem mágica, você não inventa economia. Não dá um cavalo de pau como se estivesse num carro, numa autopista, num país do tamanho do México. E muito menos você dá um cavalo de pau numa economia do tamanho do Brasil", afirmou.