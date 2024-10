“Está na hora de Feira ser governada pelo PT”, diz Gleisi Hoffmann

PRINCESA DO SERTÃO

Gleisi Hoffmann, Zé Neto e Eden Valadares, presidente do PT Bahia - Foto: Da Redação | Portal Massa!

A presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, esteve em Feira de Santana, nesta terça-feira, 1º, para fortalecer a candidatura de Zé Neto (PT) à prefeitura.

Gleisi afirmou que sentirá falta de Zé Neto (PT) na Câmara dos Deputados, mas destacou que ele é insubstituível para a cidade de Feira de Santana, que, segundo ela, está pronta para ser governada pelo PT.

"Você vai fazer muita falta, mas lá a gente dá um jeito de te substituir. Aqui, você é insubstituível, aqui você tem que ser o prefeito. Então, fico muito feliz de estar aqui. Saiba que, desde o início, você foi uma candidatura prioritária nossa. A gente fez de tudo para estar com você, para te ajudar, e apostamos muito nisso. Achamos que está na hora de Feira de Santana ser governada pelo PT e receber o tratamento adequado que merece, aproveitando a parceria com Lula e Jerônimo", declarou Gleisi.

Na quarta-feira, 2, Gleisi participará dos atos de campanha de Rosalvo (PT), em Lauro de Freitas, e de Caetano (PT), em Camaçari. Ela também explicou a ausência do presidente Lula (PT) nas campanhas, justificando a intensa agenda presidencial.

"Eu não poderia deixar de vir aqui e trazer um abraço grande e forte de toda a direção nacional do PT e também do presidente Lula. Ele gostaria de ter tido tempo, gostaria de ter se dedicado mais às campanhas, mas a agenda da presidência, vocês estão vendo, está muito pesada. Muita coisa acontecendo no Brasil, muita coisa para cuidar", revelou.