"Chegou a hora de Feira dar oportunidade a Zé Neto", diz Rui Costa

Oministro da Casa Civil, Rui Costa, esteve em Feira de Santana, neste sábado, 28, participando da “Caminhada da Mudança”, ao lado do candidato à prefeitura do PT, Zé Neto. Na oportunidade, o considerado braço direito do presidente Lula, falou sobre a importância do alinhamento entre os governos municipal, estadual e federal.

“Eu acho que depois de tantos e tantos anos, chegou a hora de Feira de Santana dar essa oportunidade a Zé Neto. Esse é um pedido meu, do presidente Lula, do governador Jerônimo, dos senadores Jaques Wagner e Otto Alencar, para que possamos juntos cuidar ainda mais das pessoas numa aliança para fazer as coisas acontecerem em Feira com Zé Neto prefeito”, disse Costa.

Rui ainda relembrou a época em que comandou a Bahia, entre os anos de 2015 a 2023, quando não teve apoio da prefeitura para implantar políticas públicas na cidade, devido à diferença de posições partidárias.

“Eu não tive essa oportunidade quando fui governador, mas acredito que Jerônimo e Lula merecem. Por isso, eu peço que o povo de Feira vote 13 para prefeito no próximo dia 6 de outubro, pra gente começar uma nova história de desenvolvimento na nossa Princesa do Sertão“, acrescentou o ministro.

O candidato a vice-prefeito, Sandro Nazireu, também esteve presente no ato ao lado do ex-governador baiano. Além dele, também estiveram no ato, o presidente do PT na Bahia, Éden Valadares; a secretária estadual da Saúde, Roberta Santana; o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar; o coordenador-geral da campanha, Felipe Freitas; deputados federais, lideranças, candidatos à Câmara de Vereadores e apoiadores.