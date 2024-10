Guilherme Boulos revela experiência com maconha em debate; veja

Boulos nega uso de drogas - Foto: Reprodução | Uol

Candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol) revelou, nesta segunda-feira, 30, sua experiência com a maconha. A revelação ocorreu durante o debate promovido pelo Uol.

Na ocasião, Boulos rebateu Pablo Marçal (PRTB), que lhe acusou de usar cocaína. O postulante do Psol disse então que sua única experiência com drogas foi na adolescência, quando experimentou maconha.

“Para não ficar no ar. Nunca usei cocaína. Para que fique muito claro, não uso drogas. E já que ele quer saber, se esse é o nível lamentável, maconha provei uma vez, na adolescência. Me deu uma dor de cabeça danada e nunca mais. Quem me conhece sabe muito bem disso", disparou.

Boulos ainda disse ter sido internado aos 19 anos, mas com depressão. “Ele está se referindo a um período quando, com 19 anos, eu enfrentei uma depressão crônica, nunca disse isso publicamente porque não cabe, e fiquei alguns dias no Hospital do Servidor. Enfrentei como muitos jovens enfrentam, e lidei com ela, venci a depressão e segui em frente que é o que eu desejo para todos que enfrentam depressão”, afirmou o candidato.

Durante a campanha, Boulos foi acusado por Marçal de usar drogas. O Boulos citado, entretanto, se tratava de um homônimo, candidato a vereador pela mesma cidade.