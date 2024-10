Lula chega ao Brasil após pane em avião no México

Presidente chega ao Brasil após problemas técnicos - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Brasília, na manhã desta quarta-feira, 2, após ter seu retorno ao Brasil adiado. Na terça, 1, a aeronave que trazia o petista e sua comitiva do México, onde cumpriu agenda, precisou retornar ao país por apresentar uma pane.

O avião, um VC-1, ficou por cerca de cinco horas no ar para gastar combustível e fazer um pouso seguro. O novo voo saiu do México por volta das 23h40, horário de Brasília, e fez uma parada para reabastecimento no Panamá, durante a madrugada. A viagem ocorreu "sem nenhuma intercorrência", de acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência.

Nas redes sociais, Lula publicou o momento em que chega ao Brasil e é recebido pelo vice, Geraldo Alckmin (PSB).