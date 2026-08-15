Candidatos à Presidência declaram patrimônios que vão de R$ 33 mil a bilhões

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As declarações de bens entregues ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram uma grande diferença entre os patrimônios dos candidatos à Presidência da República. Entre os nomes que já registraram seus bens, Augusto Cury (Avante) declarou R$ 242 milhões, enquanto Samara Martins (UP) informou R$ 33 mil. A diferença entre os dois valores é de aproximadamente 7 mil vezes.

A declaração patrimonial é obrigatória para o registro da candidatura e pode ser consultada pelos eleitores no DivulgaCand, plataforma da Justiça Eleitoral. O prazo para apresentação dos dados termina às 19h deste sábado, 15.

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Veja quanto cada candidato declarou:

Pablo Marçal (PRTB) — R$ 7,4 bilhões

O candidato do PRTB à Presidência da República, Pablo Marçal, declarou patrimônio de R$ 7,4 bilhões ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após registrar a candidatura neste sábado (15).

A maior parte do valor informado está concentrada em aplicações de renda fixa, que somam R$ 6,7 bilhões. Marçal também declarou um terreno localizado em Santana de Parnaíba (SP), avaliado em R$ 490 milhões.

Augusto Cury (Avante) — R$ 242 milhões

Estreante em eleições, o escritor e psiquiatra Augusto Cury declarou o maior patrimônio entre os presidenciáveis. Do total, R$ 121 milhões correspondem a empréstimos feitos à empresa Filadélfia Nature Participações. Outros R$ 54 milhões estão em participações societárias e R$ 33 milhões em ações.

O vice da chapa, o ex-deputado Júlio Delgado, declarou R$ 3,5 milhões.

Romeu Zema (Novo) — R$ 178,7 milhões

O governador de Minas Gerais declarou R$ 178,7 milhões em bens, valor 37,7% maior que o informado em 2022. A maior parte do patrimônio está concentrada em participações empresariais, incluindo R$ 94,5 milhões em uma holding familiar.

Eduardo Girão, candidato a vice, declarou R$ 34,1 milhões, queda de 6,3% em comparação com 2018.

Ronaldo Caiado (PSD) — R$ 52,5 milhões

Caiado declarou R$ 52,5 milhões ao TSE, alta de 111% em relação à declaração apresentada em 2022.

O vice da chapa, Gilberto Kassab, informou patrimônio de R$ 21 milhões. O valor representa crescimento de 311% em relação ao patrimônio declarado na última disputa eleitoral de Kassab, em 2008.

Wilson Grassi (Democrata) — R$ 50 milhões

O veterinário Wilson Grassi declarou R$ 50 milhões. O patrimônio é formado por imóveis, incluindo direitos sobre propriedades financiadas, e participações no capital social de diferentes empresas.

A candidata a vice, Suêd Haidar, informou possuir R$ 460 mil.

Flávio Bolsonaro (PL) — R$ 8,2 milhões

O senador declarou R$ 8,2 milhões em bens, crescimento de 370% em relação ao patrimônio informado em 2018.

Entre os principais itens está uma casa em Brasília, avaliada em R$ 6,2 milhões. O imóvel representa a maior parte do aumento patrimonial registrado no período.

Alfredo Gaspar, candidato a vice, declarou R$ 565 mil, alta de 95% sobre o valor informado na eleição de 2022.

Lula (PT) — R$ 4,8 milhões

Candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva declarou R$ 4,8 milhões. O valor é 35,7% menor que os R$ 7,4 milhões informados em 2022.

A principal redução ocorreu nos valores aplicados em planos de previdência privada, que passaram de R$ 5,6 milhões para R$ 3,3 milhões. Créditos decorrentes de empréstimos pessoais e valores de devoluções judiciais, presentes na declaração anterior, não aparecem no registro atual.

Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice, declarou R$ 3,3 milhões, mais de três vezes o patrimônio informado anteriormente.

Clariana Barão (DC) — R$ 1,8 milhão

A candidata declarou R$ 1,8 milhão em bens. A maior parte está concentrada em imóveis: três casas, um apartamento e uma fração de terreno.

Ela também informou possuir uma Land Rover Discovery Sport avaliada em R$ 376 mil e R$ 151,70 em conta corrente.

A vice, Fabiana Torquato, declarou patrimônio de R$ 2,2 milhões.

Renan Santos (Missão) — R$ 795 mil

Estreante em disputas eleitorais, Renan Santos declarou R$ 795 mil. O valor inclui R$ 300 mil em outros créditos e poupança vinculados, R$ 275 mil em bens relacionados ao exercício de atividade autônoma, R$ 120 mil em participações societárias e R$ 100 mil em quotas de capital.

Coronel Medina, vice da chapa, declarou R$ 1,6 milhão. Entre os bens estão uma medalha de ouro avaliada em R$ 200 mil e uma espada de oficial da Polícia Militar.

Edmilson Costa (PCB) — R$ 454,4 mil

O candidato do PCB declarou R$ 454,4 mil. O patrimônio é cerca de 9,4% menor que os pouco mais de R$ 502 mil informados por ele em 2014, quando disputou uma vaga no Senado.

A declaração atual é formada principalmente pela residência e por reservas financeiras. O maior bem é uma participação de 50% em um apartamento, avaliada em R$ 350 mil.

Cleusa Santos, vice na chapa, declarou R$ 1,79 milhão, incluindo quatro apartamentos, parte de uma casa e mais de R$ 252 mil em investimentos.

Samara Martins (UP) — R$ 33 mil

Samara Martins declarou o menor patrimônio entre os candidatos que já apresentaram bens ao TSE.

A candidata informou possuir um carro avaliado em R$ 29 mil e R$ 4 mil em poupança. Sua vice, Raquel Bricio, não declarou bens.

Sem bens declarados

Hertz Dias (PSTU) e Rui Costa Pimenta (PCO) registraram suas candidaturas sem declarar patrimônio à Justiça Eleitoral.

Já Leonardo Avalanche, candidato pelo PRTB, ainda não havia registrado a candidatura até a publicação do levantamento.