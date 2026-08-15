ELEIÇÕES
Candidatos à Presidência declaram patrimônios que vão de R$ 33 mil a bilhões
Declarações entregues ao TSE mostram uma diferença de bilhões entre os patrimônios
As declarações de bens entregues ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram uma grande diferença entre os patrimônios dos candidatos à Presidência da República. Entre os nomes que já registraram seus bens, Augusto Cury (Avante) declarou R$ 242 milhões, enquanto Samara Martins (UP) informou R$ 33 mil. A diferença entre os dois valores é de aproximadamente 7 mil vezes.
A declaração patrimonial é obrigatória para o registro da candidatura e pode ser consultada pelos eleitores no DivulgaCand, plataforma da Justiça Eleitoral. O prazo para apresentação dos dados termina às 19h deste sábado, 15.
Veja quanto cada candidato declarou:
Pablo Marçal (PRTB) — R$ 7,4 bilhões
O candidato do PRTB à Presidência da República, Pablo Marçal, declarou patrimônio de R$ 7,4 bilhões ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após registrar a candidatura neste sábado (15).
A maior parte do valor informado está concentrada em aplicações de renda fixa, que somam R$ 6,7 bilhões. Marçal também declarou um terreno localizado em Santana de Parnaíba (SP), avaliado em R$ 490 milhões.
Augusto Cury (Avante) — R$ 242 milhões
Estreante em eleições, o escritor e psiquiatra Augusto Cury declarou o maior patrimônio entre os presidenciáveis. Do total, R$ 121 milhões correspondem a empréstimos feitos à empresa Filadélfia Nature Participações. Outros R$ 54 milhões estão em participações societárias e R$ 33 milhões em ações.
O vice da chapa, o ex-deputado Júlio Delgado, declarou R$ 3,5 milhões.
Romeu Zema (Novo) — R$ 178,7 milhões
O governador de Minas Gerais declarou R$ 178,7 milhões em bens, valor 37,7% maior que o informado em 2022. A maior parte do patrimônio está concentrada em participações empresariais, incluindo R$ 94,5 milhões em uma holding familiar.
Eduardo Girão, candidato a vice, declarou R$ 34,1 milhões, queda de 6,3% em comparação com 2018.
Ronaldo Caiado (PSD) — R$ 52,5 milhões
Caiado declarou R$ 52,5 milhões ao TSE, alta de 111% em relação à declaração apresentada em 2022.
O vice da chapa, Gilberto Kassab, informou patrimônio de R$ 21 milhões. O valor representa crescimento de 311% em relação ao patrimônio declarado na última disputa eleitoral de Kassab, em 2008.
Wilson Grassi (Democrata) — R$ 50 milhões
O veterinário Wilson Grassi declarou R$ 50 milhões. O patrimônio é formado por imóveis, incluindo direitos sobre propriedades financiadas, e participações no capital social de diferentes empresas.
A candidata a vice, Suêd Haidar, informou possuir R$ 460 mil.
Flávio Bolsonaro (PL) — R$ 8,2 milhões
O senador declarou R$ 8,2 milhões em bens, crescimento de 370% em relação ao patrimônio informado em 2018.
Entre os principais itens está uma casa em Brasília, avaliada em R$ 6,2 milhões. O imóvel representa a maior parte do aumento patrimonial registrado no período.
Alfredo Gaspar, candidato a vice, declarou R$ 565 mil, alta de 95% sobre o valor informado na eleição de 2022.
Lula (PT) — R$ 4,8 milhões
Candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva declarou R$ 4,8 milhões. O valor é 35,7% menor que os R$ 7,4 milhões informados em 2022.
A principal redução ocorreu nos valores aplicados em planos de previdência privada, que passaram de R$ 5,6 milhões para R$ 3,3 milhões. Créditos decorrentes de empréstimos pessoais e valores de devoluções judiciais, presentes na declaração anterior, não aparecem no registro atual.
Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice, declarou R$ 3,3 milhões, mais de três vezes o patrimônio informado anteriormente.
Clariana Barão (DC) — R$ 1,8 milhão
A candidata declarou R$ 1,8 milhão em bens. A maior parte está concentrada em imóveis: três casas, um apartamento e uma fração de terreno.
Ela também informou possuir uma Land Rover Discovery Sport avaliada em R$ 376 mil e R$ 151,70 em conta corrente.
A vice, Fabiana Torquato, declarou patrimônio de R$ 2,2 milhões.
Renan Santos (Missão) — R$ 795 mil
Estreante em disputas eleitorais, Renan Santos declarou R$ 795 mil. O valor inclui R$ 300 mil em outros créditos e poupança vinculados, R$ 275 mil em bens relacionados ao exercício de atividade autônoma, R$ 120 mil em participações societárias e R$ 100 mil em quotas de capital.
Coronel Medina, vice da chapa, declarou R$ 1,6 milhão. Entre os bens estão uma medalha de ouro avaliada em R$ 200 mil e uma espada de oficial da Polícia Militar.
Edmilson Costa (PCB) — R$ 454,4 mil
O candidato do PCB declarou R$ 454,4 mil. O patrimônio é cerca de 9,4% menor que os pouco mais de R$ 502 mil informados por ele em 2014, quando disputou uma vaga no Senado.
A declaração atual é formada principalmente pela residência e por reservas financeiras. O maior bem é uma participação de 50% em um apartamento, avaliada em R$ 350 mil.
Cleusa Santos, vice na chapa, declarou R$ 1,79 milhão, incluindo quatro apartamentos, parte de uma casa e mais de R$ 252 mil em investimentos.
Samara Martins (UP) — R$ 33 mil
Samara Martins declarou o menor patrimônio entre os candidatos que já apresentaram bens ao TSE.
A candidata informou possuir um carro avaliado em R$ 29 mil e R$ 4 mil em poupança. Sua vice, Raquel Bricio, não declarou bens.
Sem bens declarados
Hertz Dias (PSTU) e Rui Costa Pimenta (PCO) registraram suas candidaturas sem declarar patrimônio à Justiça Eleitoral.
Já Leonardo Avalanche, candidato pelo PRTB, ainda não havia registrado a candidatura até a publicação do levantamento.