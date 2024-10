Cinquenta cidades terão segundo turno nas eleições pelo Brasil

Segundo turno irá ocorrer no dia 27 de outubro - Foto: © José Cruz | Agência Brasil

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 50 cidades no Brasil com mais de 200 mil eleitores terão segundo turno. Ao todo, 103 municípios estavam aptos para uma segunda etapa da votação.

Nas capitais, 15 municípios irão para a disputa do segundo turno. Outras 11 já resolveram a eleição neste domingo (6), como é o caso de Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista, na Bahia.

Apenas Camaçari terá segundo turno na Bahia. Inclusive, essa foi a primeira vez que o município atingiu 200 mil eleitores, estreando da melhor forma possível. Na cidade da RMS, a disputa será entre Flávio Matos (União) e Luiz Caetano (PT).

O segundo turno ocorrerá no dia 27 de outubro. Vale ressaltar que o cidadão que não votou no primeiro turno poderá participar da segunda etapa do pleito.