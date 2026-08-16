Com 7 candidatos, corrida ao governo da Bahia começa neste domingo

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Este domingo, 16, marca o pontapé inicial da campanha eleitoral ao governo da Bahia. Ao todo, sete nomes estão na disputa pelo cargo mais alto do Poder Executivo estadual.

Jerônimo Rodrigues (PT)

ACM Neto (União Brasil)

Ronaldo Mansur (PSOL)

Aroldo Félix (UP)

Maria Bona (PCO)

José Estevão (DC)

Ariel Capistrano (DC)

O caso curioso do DC, com dois candidatos

O partido Democracia Cristã (DC) na Bahia vive um clima de guerra interna, uma vez que dois nomes da legenda se lançaram candidatos ao governo do Estado: José Estêvão e Ariel Capistrano.

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Os dois chegaram a fazer convenções para referendar os respectivos nomes. Mas, nos bastidores, a troca de acusações entre os correligionários segue, com ambos apontando irregularidades do lado oposicionista.

Agendas

Jerônimo Rodrigues

Jerônimo Rodrigues começou a campanha em Salvador. Ao lado dos candidatos ao Senado, Rui Costa e Jaques Wagner, participou de uma caminhada no Bonfim.

Mais tarde, às 17h, ele estará na cidade de Irecê (norte da Bahia), onde fará o primeiro comício da campanha dele à reeleição.

ACM Neto

O ex-prefeito de Salvador cumpre agenda extensa no oeste da Bahia, nas cidades de Carinhanha, Correntina e Coribe.

Ronaldo Mansur

O candidato do PSOL ao governo da Bahia terá agendas em Salvador, com a realização de panfletagens e caminhadas em diferentes regiões da capital baiana.

Aroldo Félix

Aroldo Félix fará o ato de início de sua campanha no bairro do Uruguai, em Salvador.

As campanhas de Ariel Capistrano, José Estêvão e Maria Bona não informaram as agendas dos respectivos candidatos para o primeiro dia de campanha ao governo da Bahia.