ELEIÇÕES
Com 7 candidatos, corrida ao governo da Bahia começa neste domingo
Candidatos cumprem agendas em Salvador e interior do estado
Este domingo, 16, marca o pontapé inicial da campanha eleitoral ao governo da Bahia. Ao todo, sete nomes estão na disputa pelo cargo mais alto do Poder Executivo estadual.
- Jerônimo Rodrigues (PT)
- ACM Neto (União Brasil)
- Ronaldo Mansur (PSOL)
- Aroldo Félix (UP)
- Maria Bona (PCO)
- José Estevão (DC)
- Ariel Capistrano (DC)
O caso curioso do DC, com dois candidatos
O partido Democracia Cristã (DC) na Bahia vive um clima de guerra interna, uma vez que dois nomes da legenda se lançaram candidatos ao governo do Estado: José Estêvão e Ariel Capistrano.
Os dois chegaram a fazer convenções para referendar os respectivos nomes. Mas, nos bastidores, a troca de acusações entre os correligionários segue, com ambos apontando irregularidades do lado oposicionista.
Agendas
Jerônimo Rodrigues
Jerônimo Rodrigues começou a campanha em Salvador. Ao lado dos candidatos ao Senado, Rui Costa e Jaques Wagner, participou de uma caminhada no Bonfim.
Mais tarde, às 17h, ele estará na cidade de Irecê (norte da Bahia), onde fará o primeiro comício da campanha dele à reeleição.
ACM Neto
O ex-prefeito de Salvador cumpre agenda extensa no oeste da Bahia, nas cidades de Carinhanha, Correntina e Coribe.
Ronaldo Mansur
O candidato do PSOL ao governo da Bahia terá agendas em Salvador, com a realização de panfletagens e caminhadas em diferentes regiões da capital baiana.
Aroldo Félix
Aroldo Félix fará o ato de início de sua campanha no bairro do Uruguai, em Salvador.
As campanhas de Ariel Capistrano, José Estêvão e Maria Bona não informaram as agendas dos respectivos candidatos para o primeiro dia de campanha ao governo da Bahia.