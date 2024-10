Damico defende inclusão do sistema aquaviário e quer mandar no ferry

Damico foi sabatinado pelo Grupo A Tarde - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O candidato a prefeito de Salvador, Giovani Damico (PCB), comentou, nesta sexta-feira, 20, durante sabatina ao A TARDE Eleições, que pretende integrar a via marítima nos transportes públicos da cidade. Segundo o comunista, o transporte aquáviario precisa ser retomado e ampliado, para desafogar o tráfego da capital baiana.

"A população soteropolitana conhece uma experiência passada de transporte aquaviário, que foi muito importante para a nossa cidade. Ela foi sendo abandonada, mas existiam vários trajetos de interligação pelo transporte aquaviário. E veja, a gente está todo tempo falando soluções para engarrafamento crônico de Salvador, mas não se discute um transporte que foi abandonado e que a gente teve experiências bacanas que podem ser revisitadas. Então, por isso que a gente fala de voltar essa discussão sobre o transporte aquaviário na cidade", disse o candidato.

Leia mais

>> Giovani Damico fala sobre revitalização dos rios de Salvador

>> "Situação desigual", diz Damico sobre falta de recursos para campanha

>> "Empresas não estão dando conta", dispara Damico sobre transporte

Já sobre o Ferry-Boat, Damico comentou que a gestão municipal necessita ter controle sobre o transporte e com isso gerar uma logística mais interessante para a cidade. Atualmente o Ferry é operado pela Internacional Travessias em uma concessão do Governo do Estado.

"Quando a gente vai para o Ferry, aí tem uma situação da discussão de metrópole. Salvador e o governo da Bahia ainda não conseguiram achar um denominador comum para discutir uma dinâmica metropolitana. Tem o ponto do nosso plano que a gente coloca, ele é particularmente ousado, a gente sabe que tem um aspecto de legislação que vai precisar ser discutido, mas a gente está prevendo o seguinte, o ponto de vista lógico faz todo sentido. Se um transporte, seja lá qual ele for, mais da metade da sua movimentação de passageiros esteja dentro de Salvador, é a capital que precisa participar do processo de organização desse transporte, que é, por exemplo, o caso com o ferry. A maior parte dos usuários finais do ferry estão vindo para Salvador", alegou Damico.

Confira sabatina na íntegra: