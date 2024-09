Esposa de vereador de Pojuca é sequestrada e está desaparecida

Esposa do vereador Leandro da 29 está desaparecida - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Delegacia de Pojuca está à procura da esposa do vereador do município, Leandro da 29 (Republicanos), que foi sequestrada na madrugada desta terça-feira, 17. O delegado da unidade João Miranda Pithon Júnior informou ao Portal A TARDE que equipes estão em diligência para encontrar a vítima. Mais detalhes não puderam ser repassados para não atrapalhar a investigação.

Conforme o site Mais Região, o político informou que dois homens armados invadiram sua residência, amarraram seus pés e mãos e sequestraram sua esposa de 28 anos, levando também seu veículo, um Volkswagen Gol prata com placa PZF6B75, e sua carteira com documentos.

Os criminosos teriam entrado na casa após quebrar os cadeados da garagem e ameaçado o casal com revólveres e uma faca. A vítima foi amarrada com fios de celular e um short, enquanto os sequestradores tentavam realizar transações bancárias, sem sucesso. Eles então levaram a esposa de Leandro e o veículo, deixando claro que ele teria até as 6h da manhã para reunir R$ 100 mil como resgate.

No início da manhã, o carro foi encontrado nas proximidades do bairro do Caboclo, mas a esposa do vereador ainda não foi localizada. O vereador foi encaminhado ao hospital e, após atendimento, prestou queixa na delegacia. As autoridades seguem investigando e intensificaram as buscas pela vítima.