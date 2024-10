Flávio Matos fala sobre geração de empregos para juventude de Camaçari

Candidato a prefeito de Camaçari participou de sabatina do Grupo A TARDE - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

O candidato a prefeito de Camaçari e presidente da Câmara Municipal, Flávio Matos(União Brasil), afirmou, nesta segunda-feira, 23, que a parcela jovem da população local precisa de "alternativas", se referindo às mudanças do mercado de trabalho. A declaração ocorreu durante a sabatina promovida pelo Grupo A TARDE.

Flávio apontou o avanço da tecnologia e pontuou acreditar em um processo de reindustrialização no município.

"O camaçariense jovem precisa de alternativas [...] A juventude é muito ligada em tecnologia, e as coisas estão cada vez mais aceleradas, as profissões mais antigas têm ficado de lado, nós já sofremos com mão de obra para o nosso polo. A gente espera que a nossa reindustrialização aconteça, e que se fortaleça mais uma vez", afirmou o candidato do União Brasil.

Flávio Matos citou a criação de programas sociais e aproveitou para alfinetar o adversário Luiz Caetano (PT). O candidato, entretanto, disse acreditar que as ferramentas de auxílio para a população em vulnerabilidade devem ser usadas como uma ponte para a inserção das pessoas no mercado de trabalho. Para isso, ele prometeu criar uma ligação entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e o Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT).

"Criamos algumas alternativas sociais que foram importantes. Meu adversário gosta de falar que é do programa social, mas passou 12 anos e nunca criou o Bolsa Família municipal, nós que criamos. Criamos o Bolsa Social Camaçari, que tem duas mil famílias (2 mil), eu quero fortalecer esse programa, mas atrelado a capacitação profissional. Quero uma interligação entre Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o nosso CIAT. Essa família não quer o suporte econômico para sobreviver apenas, ela quer uma oportunidade de trabalho. Essa mãe solo de quatro, cinco filhos, ela quer se fortalecer economicamente com o suor do seu rosto", disse Flávio.