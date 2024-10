Flávio Matos explica plano para lidar com aumento da população de Camaçari

Flávio Matos foi sabatinado pela equipe do A TARDE Eleições - Foto: Kevin Klay / A TARDE PLAY

Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS), registrou o quarto maior crescimento populacional entre os municípios com mais de 100 mil habitantes na Bahia. De acordo com o Censo do IBGE divulgado no ano passado, a cidade passou de 242 mil habitantes em 2010 para 299 mil 2022, uma variação de 23,30%. Neste recorte, Camaçari perde apenas para Luís Eduardo Magalhães com crescimento de 79,53%, Porto Seguro (32,32%) e Lauro de Freitas (24,40%).

Na sabatina ao A TARDE Eleições na manhã desta segunda-feira, 23, o candidato à prefeitura do União Brasil, Flávio Matos, apresentou o seu plano para lidar com a explosão populacional do município.

De início ele criticou a falta de planejamento dos adversários que ocuparam a gestão camaçariense antes do seu aliado e atual prefeito, Antônio Elinaldo (União Brasil). Para ele, a desatenção ao tema vem causando prejuízos à população.

“Durante 12 anos de gestão os nossos adversários não pensaram no futuro de Camaçari, e o futuro chegou. Eu tenho apresentado um plano para a Camaçari dos próximos 20 anos. Vou planejar a cidade”, começou.

“Em 2006 tivemos um boom econômico em todo o Brasil e Camaçari praticamente dobrou sua arrecadação e a cidade não foi planejada. Na época o meu adversário inchou a máquina, brincou de ser prefeito e não planejou a cidade, não investiu sequer um centavo em turismo, não fez uma obra estruturante na orla e perdemos todas as oportunidades de emprego para Mata de São João, onde estão instalados os grandes resorts”, acrescentou.

Em seguida ele detalhou o seu plano que foca, principalmente, em garantir oportunidades de quaificação para os jovens do município.

“Vou projetar a cidade do futuro. Já anunciei e apresentei um programa chamado HUB Camaçari. Nós temos a Casa do Trabalho, que foi o nosso grupo político que fez para dar oportunidade de capacitação para as fábricas da Ford. Ao longo do tempo, a Casa do Trabalho continuou agregando grandes iniciativas, como o Senac e Senai, mas a gente precisa atualizar para a essa juventude com novas profissões como a alta tecnologia e capacitação para o futuro da cidade. Esses equipamentos serão importantes porque vamos falar dos empregos do futuro e da Camaçari do futuro”, projetou Flávio Matos.

O atual presidente da Câmara de Vereadores ainda afirmou que vai unificar as Secretarias Desenvolvimento Urbano (Sedur) e de Desenvolvimento Econômico (Semdec) para diminuir a burocracia na instalação de empresas no município e assim facilitar a geração de emprego e renda.

“Vamos unificar duas secretarias importantes para reduzir o custo público que são a Semur e a Semdec Serão unificadas para que o empresário não enfrente a burocracia para se instalar, para que ele possa abrir a empresa de forma mais rápida para gerar emprego e renda. Nós oportunizaremos a segurança jurídica necessária e colocar o empreendedor no colo mesmo, para que o empreendedor tenha a prioridade de gerar emprego e renda para a nossa cidade, até porque acredito que o emprego é o principal programa social que existe e possamos atender a demanda dessa explosão demográfica”, concluiu.

