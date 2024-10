Flávio Matos garante subsídio para transporte público de Camaçari

Flávio Matos promete subsídio para o transporte de Camaçari - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

O candidato à prefeitura de Camaçari, Flávio Matos (União Brasil), promete dar uma atenção à mobilidade do município. Na sabatina ao A Tarde Eleições desta segunda-feira, 23, o candidato apoiado pelo atual gestor Antônio Elinaldo (União Brasil), garantiu que vai se esforçar para garantir recursos para a melhoria do criticado transporte público da cidade.

“As linhas subsidiadas serão as linhas que não têm um grande fluxo, como as que fazem as linhas da zona rural para a sede. Nós faremos um estudo para ampliar todo o modal do transporte. Nós já evoluímos nas ciclofaixas, na possibilidade dos aplicativos avançarem, mas precisamos garantir o transporte coletivo, de massa”, iniciou Flávio.

“Isso só vai acontecer se tiver subsídio, se a prefeitura conseguir colocar recursos no sistema. Vamos buscar parcerias com o governo federal, com o governo estadual, ou do nosso caixa para aportar dinheiro no transporte para aí sim pensar em ônibus com ar-condicionado, elétricos e para termos um transporte que funcione como um todo”, acrescentou.

O atual presidente da Câmara Municipal de Camaçari reconhece que o transporte público passa por sérios problemas, mas atribui a situação a gestão de Ademar Delgado, que ocupou a prefeitura antes de Elinaldo.

“É um problema histórico de nossa cidade. Pegamos em 2017 um transporte público falido. Herdamos as cooperativas que atuavam de forma muito precária, sem nenhum tipo de subsídio e completamente desordenadas. O ordenamento da cidade no geral tinha falido com o transporte alternativo fazendo as linhas. Como nós vínhamos de uma gestão de 12 anos que não fez o seu dever de casa, tivemos a precariedade do transporte público”, avaliou.

