Grupo lança candidatura coletiva à Câmara Municipal de Salvador

Bancada de Todas as Lutas - Foto: Reprodução

Um grupo de amigos, que militam nas causas sociais, decidiram se filiar ao Partido dos Trabalhadores (PT), para lançar a candidatura a uma cadeira na Câmara de Vereadores de Salvador nas eleições de 2024. Trata-se da 'Bancada de Todas as Lutas'.

O lançamento oficial da candidatura vai acontecer no próximo dia 20 de agosto, às 19h. O grupo é formado por Petra Perón, que é feminista e se filou ao Partido dos Trabalhadores (PT). Outro integrante é Jamerson Silva, publicitário, músico, produtor cultural e militante do movimento negro.

Leia mais:

>>Candidata a prefeita no interior da Bahia adota colete após ameaças

>>Federação Brasil da Esperança toma decisão após impasse em Juazeiro

>>Pastor, mãe e mais: candidaturas religiosas caem em 60% em Salvador

Quem também compõe o grupo é Raimundo Gonçalves dos Santos, bacharel em Filosofia e militante do movimento negro desde 1970. Sidney Argolo, além de militar no movimento negro, acredita também que a pauta dos direitos humanos e LGBTQIAP+ caminham juntos. Chênia da Anunciação é mulher negra, Enfermeira, Historiadora e Servidora Pública Muncipal. Ninaiara Silva ou apenas Nina é Professora, Educadora, Pesquisadora, militante do movimento Negro, defende os direitos da mulher e dos deficientes auditivos e visuais. Yuna Vitória é jovem, Estudante de Direito, é mulher trans, mãe e ativistas dos direitos LGBT’s. Rafael Pedral interpreta a personagem drag Petra Perón que potencializa ainda mais o debate LGBTQIAP+.