Homem esfaqueia 'ex' em local de votação

Uma mulher foi esfaqueada pelo ex-companheiro na manhã deste domingo, 6, em Aracaju, Sergipe. O caso aconteceu dentro do Centro de Excelência João Costa, no Bairro Getúlio Vargas, que funciona como local de votação.

Segundo as informações iniciais da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP), o suspeito foi baleado por um policial militar e está gravemente ferido. Já a mulher teve cortes nas costas e foi socorrida por populares, e, depois, por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Ainda conforme a SSP-SE, a mulher tinha medida protetiva contra o homem. No momento do crime, ela estava dentro da escola com o filho e a mãe. O relacionamento do casal durou aproximadamente 14 anos.