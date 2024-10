Bate-volta: eleitores relatam tranquilidade no movimento do Ferry

Serviço gratuito é até às 20h - Foto: João Grassi/Portal MASSA!

Eleitores que moram nas ilhas e votam em Salvador - ou vice-versa - e precisaram se deslocar utilizando o sistema Ferry Boat relataram tranquilidade, na manhã deste domingo, 6. O transporte para pedestres está gratuito nos dois terminais.

Em entrevista ao Portal MASSA!, trabalhadores falaram sobre “adiantar o lado” por conta da travessia e compararam a movimentação das eleições com o cotidiano deles.

Emerson Conceição é vendedor e vem a Salvador todos os dias. Indo votar em Salinas, ele relatou que apesar de ser cansativa, a travessia nesta manhã foi “de boa”. “Vou pra Salinas votar e volto ainda hoje, até umas 17h, pra trabalhar amanhã. É cansativo, mas vale a pena. Hoje, pelo menos, tá de boa… [a fila] não tá tão grande”, disse.

O técnico de segurança Cristiano Costa mora e vota em Santo Antônio de Jesus, mas está em Salvador para fazer um curso. Ele contou que, por conta do horário, preferiu se deslocar mais cedo: “A primeira coisa que eu vou fazer lá é votar”, contou.

Sobre o movimento na travessia, o trabalhador afirmou não achar tão vazio e ter medo da demora. “Tenho uns 10 minutos aqui, mas o problema é o tempo que vai levar aí [na fila]. Tô achando bem cheio”, completou.

Joilma Andrade, marisqueira e diarista, também tem uma rotina parecida com a dos outros entrevistados. Ela revelou que fará um bate-volta na Ilha de Vera Cruz para poder exercer sua cidadania, mas não poderá demorar por conta do trabalho em Salvador.

“Duas viagens só hoje. Se tiver segundo turno, é o mesmo processo: vou votar e retorno para Salvador”, contou. A diarista afirmou que, na sua visão, o movimento no Ferry Boat está “razoável”: “Não tá nem muito cheio e nem muito vazio”.

A TARDE terá dia especial de cobertura das eleições neste domingo, 6. A transmissão ao vivo do A TARDE Eleições no Youtube e Instagram começa a partir das 17h, com a apuração das urnas, comentários e entradas ao vivo de repórteres espalhados por toda a cidade e direto da redação, trazendo notícias quentes e os principais bastidores do dia mais importante da política municipal.

