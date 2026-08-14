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ELEIÇÕES

Jaques Wagner defende legado petista na saúde da Bahia

Senador participa de sabatina do Grupo A TARDE

Cássio Moreira
Por
Senador Jaques Wagner passa por sabatina do Grupo A TARDE
Senador Jaques Wagner passa por sabatina do Grupo A TARDE - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE
Eleições 2026

O senador Jaques Wagner (PT), sabatinado pelo Grupo A TARDE, nesta sexta-feira, 14, defendeu o legado das gestões petistas na saúde da Bahia. O parlamentar aproveitou o questionamento para rebater as críticas do grupo de oposição.

"A solução é o que a gente vem fazendo. A Bahia tem 56 hospitais públicos estaduais. É fácil ficar na galera fica chutando e jogando pedra em quem está trabalhando [...] Só Jerônimo inaugurou 15 hospitais, espalhamos no interior da Bahia", pontuou o senador petista, que continuou, citando também a necessidade de um trabalho de base por parte dos municípios.

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"Eu vejo as pessoas criticarem, mas não fazem sua parte [...] Tem essa fila, principalmente como cirurgias cardíacas. O caminho é o que a gente está fazendo, abrindo hospitais e oferecendo mais leitos", completou Wagner.

Sabatina A TARDE Eleições

O Grupo A TARDE promove a sabatina com candidatos ao Senado pela Bahia nas eleições deste ano. As entrevistas são conduzidas por Eduardo Dias, editor de Política do portal A TARDE, e Juliana Nobre, head do Núcleo Massa!.

As entrevistas estão disponíveis no A TARDE Play, canal do Grupo A TARDE no Youtube, e nas redes sociais de A TARDE e jornal MASSA!.

Assista a sabatina

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