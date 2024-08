Jerônimo não desiste de unidade em Juazeiro, mas diz que não vai impor

Isaac decidiu se juntar ao PSD para apoiar seu sobrinho, Celso Carvalho, e o vice, Coronel Anselmo Bispo. - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

Após o ex-prefeito de Juazeiro, Isaac Carvalho (PT), decidir não seguir o caminho da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) em apoiar Andrei do Caixa (MDB) no município, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), ressaltou, na manhã desta terça-feira, 20, que não vai impor nenhum circunstância.



“Meu prazo é setembro e se os dois nossos estiverem andando bem, eu não tenho porque ficar sofrendo. Então, se tiver dois candidatos meus correndo a uma vaga para ser prefeito é combinar o jogo dos dois e tocam a vida, mas se tiver risco do projeto eu aí entraria de uma forma mais firme”, declarou.



Isaac decidiu se juntar ao PSD para apoiar seu sobrinho, Celso Carvalho, e o vice, Coronel Anselmo Bispo.

A mudança para uma candidatura própria foi uma ordem direta dos líderes do PSD, os senadores Otto Alencar e ngelo Coronel. A intervenção está fundamentada em diretrizes estabelecidas pelo órgão nacional do partido, conforme o art. 7º, §1º, da Lei Eleitoral, o que permitiu que a situação fosse informada à Justiça Eleitoral até o dia 14 de setembro, conforme disposto no §3º do art. 7º da Lei nº 9.504/97 e previsto no Calendário Eleitoral aprovado pelo TSE.



Com isso, Jerônimo ressaltou que não desistiu da unidade em Juazeiro.“No início da pré-campanha, tinham uns cinco ou seis candidatos e eu falei que eu queria unidade e eu não vou mudar meu discurso, não vou. Daqui de cima eu não farei a mudança por decreto, eu não posso fazer isso, se eu escolhesse qualquer um eu não teria talvez a unidade tranquila lá então, por isso que é bom vir de baixo para cima e assim nós fizemos em praticamente toda a Bahia”, disse.



O governador também antecipou que realizará um encontro na noite desta terça para tratar sobre a campanha no município.

“O que importa é que nós temos um projeto para Juazeiro. Hoje nós teremos uma reunião à noite para a gente poder dialogar sobre o andamento da campanha. Por mais que a gente possa dizer que nós temos dois ou três candidatos, chega uma hora que a gente afunila” afirmou.