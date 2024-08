Zó defende decisão em torno de Andrei Gonçalves do MDB: “Confiante”

" Eu estou muito feliz pela escolha que eu fiz e a população do Juazeiro, pela movimentação que eu vejo lá", disse o deputado sobre Andrei - Foto: Lula Bonfim / Ag. A Tarde

Deputado pelo PCdoB e com nome posto na disputa pela Prefeitura de Juazeiro, Zó defendeu nesta terça-feira, 20, a postura do ex-prefeito Isaac Carvalho de lançar seu sobrinho, Celso Carvalho, em seu lugar na disputa, mas garantiu que irá seguir determinação do governador Jerônimo Rodrigues e decisão da Federação.

Para o deptuado, a escolha de Isaac é uma "movimentação normal", e faz parte da política, mas que tem focado no apoio a Andrei Gonçalves do MDB, como determinado.

“Primeiro é uma movimentação normal, é da política. Cada um toma o rumo que quer, faz a escolha, a sua opção. É uma opção de Isaac, quem vai poder falar sobre isso naturalmente é ele. Eu vejo com naturalidade, eu tenho focado muito na escolha que eu fiz, que o meu partido fez e que a maioria dos partidos da base do governo fez. Inclusive o PT, que é importantíssimo, de convívio, com toda uma capacidade política, com toda sua experiência", disse.

"O PV, o Podemos, o PSB, diversos partidos fizeram essa opção e eu prefiro me debruçar para cuidar desse projeto, que é um projeto importante para Juazeiro, importante para o grupo do governador, importante para o grupo de Lula, e é nele que eu estou focado. E é isso que eu espero que aconteça, e como vai resolver, eu acho que está resolvido. Naturalmente, cada um vai fazer campanha pros seus candidatos, e eu estou firme e forte com Andrei, com muita vontade e acreditando muito na vitória", completou.



Zé também comentou sobre a reunião com o governador convocada pelos partidos da base para resolver o imbróglio no município.

“Eu vou comparecer, é um convite do governador, naturalmente eu vou comparecer…o governador tem experiência suficiente, capacidade política, já teve em governo federal, foi secretário estadual e hoje é governador do Estado, naturalmente, por sua capacidade política, por sua capacidade técnica, então, eu sei que o governador vai conduzir, como conduziu até agora, dando tempo para que todos pudessem manifestar, fazendo democraticamente ouvindo todos e todas, e a coisa convergiu para que a base do governador apoiasse Andrei. Foi uma opção que nós fizemos lá há algum tempo, dentro das nossas conversas que a gente tinha com o MDB e com Andrei, com o MDB e com Andrei, e também uma decisão consensual do nosso partido a nível municipal, estadual e federal”, explicou.

“Eu estou muito confiante. Acho que o Juazeiro tem a oportunidade de eleger alguém com muita capacidade de gestão, com muita tranquilidade, com muito equilíbrio. Eu estou muito feliz pela escolha que eu fiz e a população do Juazeiro, pela movimentação que eu vejo lá, também está muito feliz e muito confiante nessa vitória”, completou Zó.