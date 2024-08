“Jerônimo vai resolver imbróglio em Juazeiro”, garante Roberto Carlos

Em Juazeiro, há as candidaturas de Isaac Carvalho, Zó (PCdoB) e do próprio Roberto Carlos - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O deputado estadual e candidato à Prefeitura de Juazeiro, Roberto Carlos (PV), declarou que acredita que o governador Jerônimo Rodrigues irá reunir a base aliada no município e resolver o imbróglio em torno de uma candidatura única do governo na cidade.



Em Juazeiro, há as candidaturas de Isaac Carvalho, Zó (PCdoB) e do próprio Roberto Carlos. Todos aliados ao governo Jerônimo. De última hora, Isaac decidiu declinar e lançar seu sobrinho, Celso Carvalho. Segundo ele, o ex-prefeito agiu de forma incorreta ao manter o nome na disputa, mesmo a Federação optando por outra candidatura.

“Olha, o processo em Juazeiro ocorreu de maneira errada, porque a Federação, que definiu que o candidato era da Federação, não preparou um outro candidato e mirou somente no pré-candidato Isaac Carvalho. Não tinha outra opção. Eu coloquei o meu nome, o deputado Zó colocou seu nome, mas o nome nosso foi preterido em detrimento a o Isaac Carvalho, que todo mundo sabia que ele tinha um processo jurídico e que não era, naquele momento, o melhor candidato. Mesmo assim, o PT e a Federação trabalharam o nome de Isaac por oito meses e não teve outro candidato. A última reunião, claro, tinha que definir o nome”, explicou.

“A Federação definiu o nome por Andrei do MDB, que é fora da Federação. Mesmo assim, Isaac Carvalho, inconformado, que pra mim ele está cometendo uma grande injustiça com o PT, com o governador e com a Federação, porque a Federação trabalhou oito meses no nome dele. E ele não poderia reclamar de nada. Quem poderia reclamar era o deputado Roberto Carlos com seis mandatos de deputado estadual fiel ao governo do Estado e foi preterido. Agora, ele não poderia reclamar”, continuou o deputado.



Roberto Carlos comentou ainda sobre a tentativa de Isaac lançar Celso Carvalho como seu “sucessor” na disputa.

“Ele lançou agora um outro candidato chamado Celsio Carvalho, que é sobrinho dele, para concorrer confrontando com o candidato do governador a priori, que é Andrei, porque foi definido pela Federação. E aí eu liguei para o governador no sábado, preocupado com a situação, pedi a ele uma reunião com todas as lideranças políticas de Juazeiro e assim vai acontecer hoje às 18 horas para o governador definir realmente quem é o candidato do governador em Juazeiro”, concluiu o parlamentar.