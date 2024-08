Justiça Eleitoral impugna candidatura de Dr. George em Umburanas

Dr. George está impedido de concorrer à sucessão - Foto: Divulgação

A 167ª Zona Eleitoral de Jacobina acatou o pedido do Ministério Público Eleitoral e impugnou a candidatura de George Lopes (PRD), conhecido como Dr. George, a prefeito do município de Umburanas. A decisão atende uma ação da coligação 'A Mudança é Agora'.

George teria forjado um divórcio com a esposa, filha do atual prefeito, Roberto Bruno (União Brasil), em uma tentativa de burlar a legislação eleitoral e se lançar como candidato à sucessão.

Segundo documentos apresentados ao MPE, o casal não teria se divorciado. Uma das imagens enviadas mostra que os dois estavam morando residências vizinhas e conjugadas por uma porta.

“É cediço ainda que o atual impugnado foi casado com a Sra. AISIA RIBEIRO BRUNO, filha do atual prefeito da cidade de Umburanas-BA, mas ambos formularam pedido de divórcio perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Jacobina, cujo processo tramitou com o nº 8003121-61.2020.8.05.0137. Sabe-se ainda que o feito foi devidamente sentenciado, conforme cópia da sentença em anexo. No entanto, apesar de devidamente divorciado, o impugnado permanece com vínculo de parentesco com o atual prefeito, o Sr. Roberto Bruno da Silva. De acordo com as regras que disciplinam o parentesco, a relação que se estabelece entre genro e sogro é de parentesco por afinidade na linha reta”, dizia trecho do documento que pedia a impugnação.

Com a decisão da Justiça Eleitoral, George está vetado de disputar a eleição municipal, que agora contará apenas com dois nomes: Lanes (PSD), da coligação 'A Mudança é Agora', que pediu a impugnação do candidato, e Vanessa Gomes (PP).