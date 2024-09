Justiça Eleitoral indefere candidatura de Romualdo em Coronel João Sá - Foto: Reprodução | Instagram | @romualdocosta11

A Justiça Eleitoral indeferiu o pedido de candidatura de José Romualdo Souza Costa, conhecido como Romualdo (PP), à prefeitura de Coronel João Sá, no nordeste baiano. A medida atende a um pedido apresentado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do promotor de Justiça Ariel José Guimarães Nascimento.

A impugnação ao nome do progressista deve-se às irregularidades na prestação de contas do postulante durante o exercício de 2016, quando esteve à frente da gestão municipal.

A Justiça aponta que as irregularidades tornaram Romualdo inelegível, como determina a Lei Complementar 64/90. Entre as falhas identificadas estão: problemas nos pagamentos; dispensa indevida de licitação; contratação direta em desacordo com a lei; e saída de dinheiro da conta precatória do Fundef sem comprovação de aplicação na área de ensino.