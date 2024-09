Justiça multa Marçal em R$ 30 mil por associar Boulos ao uso de cocaína

O empresário foi condenado a pagar uma multa de R$ 30 mil por “propaganda eleitoral negativa inverídica” - Foto: Reprodução | Bandeirantes

A Justiça de São Paulo condenou o candidato à prefeitura da capital paulista Pablo Marçal a pagar uma multa de R$ 30 mil por “propaganda eleitoral negativa inverídica” após associar o nome do também candidato Guilherme Boulos (PSOL) ao uso de drogas.

A decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) acolhe uma representação feita por Boulos contra o influencer, que vinculou seu nome às drogas em uma postagem nas redes sociais usando um trecho de uma entrevista dada pelo próprio Marçal ao canal de televisão CNN Brasil no último dia 24.

“Considerando que a conduta do requerido configura uma estratégia deliberada e já tida como abusiva e ilegal pela Justiça Eleitoral em diversos expedientes, arbitro a multa em R$ 30.000", afirmou o juiz”, afirma decissão do juiz da 2ª Zona Eleitoral, Rodrigo Marzola Colombini.

O juiz ainda afirmou em sua decisão que o influencer usou uma conduta que configura “uma estratégia deliberada e já tida como abusiva e ilegal pela Justiça Eleitoral em diversos expedientes”.



Nas últimas semanas, o TRE-SP já havia determinado a retirada de vídeos sobre a associação de Boulos ao uso de drogas nas redes do empresário, além de ter concedido direito de resposta ao candidato do PSOL nas mídias sociais do adversário do PRTB.